Boxe: Wilder promet de surpasser Ali avec un «KO dévastateur» contre Fury

L'Américain et champion du monde WBC des poids lourd Deontay Wilder face au Britannique Tyson Fury, en conférence de presse le 19 février 2020. Steve Marcus/Reuters

Texte par : RFI Suivre

Plus d'un an après leur première rencontre qui s'est soldée par un match nul, le 1er décembre 2018, Deontay Wilder et Tyson Fury vont s'affronter à nouveau samedi 22 février à Paradise, dans l'État du Nevada. En marge de la conférence de presse qui s'est tenue mercredi 19 février, l'Américain, toujours détenteur de la ceinture de champion du monde WBC et invaincu en 43 combats pros (42 victoires dont 41 par KO, un match nul), s'est confié à la BBC. Le « Bronze Bomber » (le « Bombardier de bronze ») a déjà défendu dix fois son titre, comme Mohamed Ali. Son combat contre Fury sera donc sa 11e défense. « C'est un sentiment incroyable », a déclaré Deontay Wilder. « Je n'avais jamais pensé devenir champion du monde des poids lourd et me retrouver à égalité avec mon idole Ali », a ajouté le boxeur, qui compte bien battre cette fois battre le Britannique Tyson Fury (28 combats pros, 27 victoires dont 20 par KO, un match nul), le seul adversaire à lui avoir résisté jusqu'à présent. « Une fois que j'aurai battu Fury avec un KO dévastateur, j'irai encore plus loin pour battre le record (de défenses de sa ceinture, ndlr) et pour faire encore plus de choses incroyables », a-t-il annoncé. Tyson Fury, lui, compare le combat du 22 février au «Combat du siècle » de 1971 entre Mohamed Ali et Joe Frazier, et annonce lui-aussi une victoire par KO.