Tournoi: la mêlée française triche? "une attaque grossière et puérile" selon Ibanez

Marcoussis (France) (AFP)

Le manager du XV de France Raphaël Ibanez a évoqué "une attaque grossière et puérile d'un autre âge", répondant jeudi au pilier gallois Wyn Jones qui avait accusé la mêlée française de tricher.

"C'est une attaque grossière et puérile d'un autre âge. Nous avons des référents, ce sont les arbitres du Tournoi avec qui nous travaillons bien, très intelligement. Un entraîneur ou un joueur adversaire ne sont pas nos référents. Les voir avoir peur de la sorte nous fait sourire", a expliqué Ibanez, ancien talonneur international aux 98 sélections.

"Tricheur, le mot est fort. Nous pourrions, nous, nous interroger sur le sort réservé à leur demi de mêlée, qui multiplie les K.-O. depuis la Coupe du monde et passe tout de même les protocoles commotions, qui sont gérés par la Fédération galloise...", a-t-il ajouté.

Même son de cloche de la part du sélectionneur, qui a parlé "d'un manque de respect".

"C'est un manque de respect vis-à-vis de notre mêlée, un manque de respect de notre équipe, un manque de respect vis-à-vis du rugby français mais aussi de notre nation. C'est le Tournoi des six nations et, dans le Tournoi des six nations, il n'y a pas la place pour ce genre de remarques", a assuré Fabien Galthié.

"Ensuite, leur mêlée, sur leur deux derniers matches, est tombée treize fois au sol. Elle a été sanctionnée six fois. Nous, nous avons été sanctionné quatre fois. Voilà", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

La veille, Wyn Jones avait expliqué que le XV de France avait "un gros pack mais probablement peu discipliné, surtout en mêlée".

"Nous savons qu'ils vont frapper, poursuivre et tricher. C'est quelque chose dont nous sommes pleinement conscients et que nous devrons affronter ce jour-là. Ils voudront pousser avant l'introduction et nous perturber. Il faudra se concentrer sur nous-mêmes, annuler leur indiscipline et espérer qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça", avait-il affirmé.

