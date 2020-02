Boxe: en crise, la Fédération internationale (AIBA) relance le Mondial

La Fédération internationale de boxe (AIBA), pourtant en pleine crise de gouvernance et privée de l'organisation du tournoi olympique, a décidé de relancer la Coupe du monde dont la prochaine édition aura lieu en octobre à Nijni Novgorod (Russie). La dernière mouture de cette compétition par équipe avait eu lieu à Moscou en 2008 et avait été remportée par Cuba. L'AIBA a vu sa suspension confirmée par le Comité international olympique (CIO) en juin 2019, en raison notamment de graves et récurrents problèmes financiers et de gouvernance.