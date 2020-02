Coronavirus: Le marathon de Pyongyang annulé

Le marathon de Pyongyang, qui attire chaque année de nombreux touristes en Corée du nord, a été annulé en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus. Pour se protéger contre cette épidémie, la Corée du nord a fermé ses frontières avec son voisin chinois, où plus de 75 000 personnes ont été infectées et 2 200 tuées par la maladie. Le marathon de Pyongyang se tient traditionnellement en avril, au cours des commémorations annuelles de la naissance du fondateur de la Corée du nord, Kim Il-sung, le grand-père de l'actuel dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. La course attire chaque année des touristes curieux de courir dans les rues de cette ville strictement contrôlée et représente un important afflux de devises pour le pays, presque totalement coupé du monde. Selon les organisateurs de la course, près de 1 000 Occidentaux avaient pris le départ l'an dernier.