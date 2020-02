Cyclisme: retour de Chris Froome

Texte par : RFI Suivre

Chris Froome n'avait plus couru depuis sa grave chute en juin dernier lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné. Il avait alors souffert de fractures à une vertèbre cervicale, au fémur, au coude, à la hanche et aux côtes. Après une rééducation intensive, il s'apprête à reprendre la compétition dimanche 23 février à l'occasion de l'UAE Tour (Emirats arabes unis), avec en ligne de mire le Tour de France en juin et juillet. « Ce sera un immense soulagement, simplement d'être de retour dans le peloton », a dit le Britannique de 34 ans sur le site internet de sa formation Ineos. « Je suis encore loin de là où j'en étais avant ma chute sur le Dauphiné », a-t-il reconnu. « Il va me falloir du temps pour revenir à cette forme ». Le quadruple vainqueur du Tour de France vise un cinquième succès, le record actuellement détenu par Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.