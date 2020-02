Ligue 1: avant la Juve, Lyon sans joker à Metz

L'Olympique lyonnais reste sur un match nul décevant contre Strasbourg, avec un but signé Bertrand Traoré, le 16 février 2020 au Parc OL

Mettre fin au surplace et chasser le doute ambiant. L'objectif est double vendredi pour Lyon, dos au mur à Metz pour la 26e journée de Ligue 1 (20h45), à cinq jours d'affronter la Juventus Turin en Ligue des champions.

Les Lyonnais sont loin d'aborder ce huitième de finale de C1 mercredi dans les meilleures conditions: ils n'ont plus gagné en L1 depuis le 26 janvier face à Toulouse (3-0). Depuis, avec deux nuls et deux défaites, le doute s'est installé et les places européennes se sont éloignées (11e).

Les victoires entretemps en Coupe de France, à Nice (2-1) et contre Marseille (1-0), ne suffisent pas à gommer ce constat. L'OL, qui n'a plus manqué la qualification européenne depuis 1997, risque de plus en plus de finir loin des places qualificatives en C1.

Si une victoire à Metz (15e) ne suffirait sans doute pas à faire le plein de confiance avant d'affronter l'octuple champion d'Italie en titre, emmené par le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, une défaite en Moselle plongerait l'OL dans la crise.

L'objectif est bien différent pour Nice, vendredi également, en ouverture de cette 26e journée. Les Aiglons ont, avec la réception de Brest (13e), une occasion en or de se rapprocher des places européennes puisqu'ils peuvent revenir à un point de Lille, 4e et virtuellement qualifié pour la Ligue Europa. Et doubler, à l'occasion, leur voisin monégasque, actuel 5e, ce qui ne gâche rien.

Dans la lutte pour le podium, Marseille (2e, 52 points) espère enchaîner face à Nantes (12e) samedi une quatrième victoire consécutive et conserver voire accentuer son matelas de 11 points sur le troisième.

Ses plus proches poursuivants, Rennes (3e, 41 points) et Lille (40 points), recevront deux équipes de fond de classement mais aux trajectoires opposées: pour les Bretons, ce sera Nîmes (17e) dimanche, qui reste sur quatre victoires; pour les Nordistes, samedi, ce sera Toulouse (20e), un nul et 14 défaites lors des 15 dernières journées.

Dimanche, en clôture du week-end, Paris voudra évacuer contre Bordeaux (10e) la frustration de sa défaite à Dortmund, mardi en huitième de finale aller de la Ligue des champions (2-1). Dépassés par le doublé du Norvégien Erling Haaland, Neymar, buteur mais inconstant, et Kylian Mbappé, trop discret, auront sans doute à coeur de se rattraper.

