Afrobasket 2021: Cameroun et Côte d’Ivoire gagnent encore en qualifications

Texte par : RFI Suivre

Les équipes masculines de basket-ball du Cameroun et de la Côte d’Ivoire se sont encore imposées en tournoi de qualification pour le prochain Championnat d’Afrique des nations (Afrobasket 2021) qui aura lieu au Rwanda. Les Camerounais, qui disputent ces éliminatoires à domicile, ont écrasé les Guinéens 90-59 après avoir balayé les Équato-Guinéens sur un score quasiment identique (90-58) la veille. Les Ivoiriens, eux, ont davantage peiné face à la Guinée équatoriale (78-64), ce 22 février 2020 à Yaoundé, alors qu’ils avaient déjà souffert pour battre la Guinée (58-50). Ce 23 février, « Lions Indomptables » et « Éléphants » s’affronteront pour la première place du groupe C. Pour rappel, les trois meilleures équipes de chacun des cinq groupes disputeront l’Afrobasket 2021.