L1: fin de série pour Marseille, battu par Nantes mais solide 2e

Marseille (AFP)

Marseille a subi samedi sa première défaite depuis près de quatre mois en Ligue 1, à domicile contre Nantes (3-1) pour la 26e journée, un revers qui ne fragilise pas dans l'immédiat sa deuxième place au classement.

Les Canaris ont été récompensés par Anthony Limbombe (34e), Kader Bamba (53e) et un but contre son camp d'Alvaro Gonzalez (90e+1), et retrouvent provisoirement la première moitié du classement. L'OM, malgré un superbe but de Morgan Sanson (39e), conserve 11 points d'avance sur le 3e, Rennes, et 12 sur le 4e, Lille, avant les rencontres respectives de ces deux rivaux.

