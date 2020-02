Rugby: le XV de France confirme son renouveau au Pays de Galles

Le XV de France a confirmé son renouveau en s’imposant 27-23 au Pays de Galles, ce 22 février 2020, lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. C’est le troisième succès en autant de matches des rugbymans français durant cette compétition.

Le XV de France serait-il en train de mettre un terme à huit années d’échecs et d’humiliations ? Les rugbymans tricolores ont en tout cas remporté leurs trois premiers matches en Tournoi des Six Nations pour la première fois depuis 2010, l’année de leur dernier sacre dans cette compétition et de leur dernière victoire en terre galloise.

Après des succès 24-17 face à l’Angleterre et 35-22 face à l’Italie, les « Bleus » ont en effet pris leur revanche sur des Gallois tenants du titre et qui les avaient éliminés en quarts de finale de la dernière Coupe du monde.

Avant cette rencontre, les Gallois s’étaient pourtant moqués des Français. Wyn Jones avait par exemple estimé que ses futurs adversaires avaient « un gros pack mais probablement peu discipliné, surtout en mêlée ». «Nous savons qu'ils vont frapper, poursuivre et tricher », avait ajouté le pilier.

Du caractère, en première mi-temps

Sans doute vexés, les visiteurs ont réussi une première mi-temps pleine de caractère. À la 7e minute, suite à une chandelle, l’arrière Anthony Bouthier se saisit d’un ballon que se disputaient Teddy Thomas et Leigh Halfpenny. Il s’en va ainsi inscrire le premier essai de la partie. Le demi d’ouverture Romain Ntamack transforme (7-3, 8e), puis inscrit une pénalité (10-3, 19e).

À la 28e minute, l’arbitrage vidéo fait annuler un essai du trois-quart centre Gaël Fickou suite à un en-avant peu évident de Bouthier. Peu importe pour les protégés de Fabien Galthié. Dans la foulée, suite à une touche, le deuxième ligne Paul Willemse creuse l’écart en perforant le dernier rideau défensif adverse. Ntamack est toujours précis (17-6, 31e).

Les Gallois, eux, grattent encore quelques points, grâce au pied du demi d’ouverture adverse, Dan Biggar (17-9, 35e). Mais toujours pas d’essai pour eux, malgré un travail de sape de plus de 5 minutes en fin de première période. Les Tricolores tiennent bon juste devant leur ligne de but, bien que réduits temporairement à 14 contre 15, suite au carton jaune infligé à Grégory Alldritt.

Un Romain Ntamack tout en maîtrise

Le XV du poireau trouve la faille à la 48e minute, grâce au pilier Dillon Lewis (17-16, après transformation). Mais les « Bleus » sont bien en place et en confiance, à l’image de Ntamack, leur maître à jouer. Le fils d’Émile Ntamack creuse à nouveau l’écart au score en interceptant le ballon et en filant aplatir. Le buteur transforme ensuite : 24-16, 52e. Puis il porte l’avantage à 27-16 (63e) grâce à une pénalité.

La suite ? Un long combat pour le XV de France, encore en infériorité numérique suite au carton jaune reçu par le pilier Mohammed Haouas (69e). Dan Biggar en profite pour redonner espoir à ses supporters (27-23, 75e). Mais la jeune escouade française s’arrache. Elle peut continuer à rêver de son premier Grand Chelem depuis dix ans. Prochaine étape, le 8 mars en Écosse.