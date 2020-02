Six nations: l'Ecosse gagne en Italie, condamnée à la dernière place

L'Ecossais Stuart Hogg s'en va inscrire un essai contre l'Italie, lors du Tournoi des Six nations, le 22 février 2020 à Rome

Rome (AFP)

L'Ecosse a remporté samedi sa première victoire dans le Tournoi des six nations 2020 en allant s'imposer 17-0 en Italie, qui non seulement ne gagne pas mais a même désormais du mal à marquer des points.

Battue par l'Irlande et l'Angleterre lors des deux premières journées, l'Ecosse devait à tout prix l'emporter dans ce duel des derniers de la classe.

L'équipe de Greg Townsend l'a fait sans brio particulier, grâce à trois essais signés Hogg (23e), Harris (47e) et Hastings (89e). Hastings a transformé son propre essai.

Cette défaite condamne très probablement l'Italie à la dernière place du Tournoi, alors que les Azzurri doivent encore se rendre en Irlande avant de recevoir l'Angleterre pour ce qui sera le dernier match international de Sergio Parisse.

Les Italiens voient donc leur série de défaites dans le Tournoi s'allonger encore pour atteindre le chiffre 25, leur dernier succès remontant à 2015 et un voyage en.... Ecosse.

Plus inquiétant encore, l'équipe de Franco Smith semble même désormais ne plus parvenir à marquer. Ce match à Rome est en effet le deuxième que les Italiens terminent sur un zéro pointé après le 42-0 infligé par les Gallois. Il n'y a que contre les Français qu'ils ont trouvé la faille malgré la défaite (35-22).

Les Italiens ont tout de même proposé quelques bonnes initiatives par Bellini et Hayward, qui avaient des jambes. Mais ils ont été trop peu dangereux alors que l'Ecosse, même imprécise et maladroite au pied, a donc marqué trois essais, ses premiers du Tournoi.

Le premier a été l'oeuvre de l'arrière et capitaine Hogg sur une belle action personnelle commencée par une feinte de passe et prolongée par un crochet et une double accélération (23e).

Juste après la pause, l'Ecosse a remis l'Italie sous pression et une longue séquence à deux mètres de la ligne adverse a été finalement conclue par le centre Harris (47e).

Et en fin de match, après vingt minutes de bouillie, Hastings a inscrit sourire aux lèvres un dernier essai de malin, profitant d'un immense espace abandonné par la défense italienne (89e).

