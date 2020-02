XV de France: "C'est énorme", clame Galthié

Publicité Lire la suite

Cardiff (Royaume-Uni) (AFP)

Le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié refuse de s'enflammer après la victoire au pays de Galles (27-23), samedi, même s'il avoue que ce premier succès depuis 2010 à Cardiff, autant que la performance de ses hommes, "est énorme".

Q: Vous êtes fier de vos joueurs?

R: "C'est énorme. Les joueurs ont sorti un match comme ils savaient qu'ils pouvaient le faire. Fier, je ne sais pas si c'est le mot mais nous sommes très heureux pour ces joueurs, qui s'entraînent très dur depuis le début de la compétition, qui travaillent très dur avec beaucoup d'humilité. Nous sommes ambitieux parce qu'on ressent la possibilité de sortir de gros matches, comme aujourd'hui."

Q: Avez-vous été surpris par le niveau affiché par les Bleus pendant 80 minutes, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis lontemps?

R: "Nous savions que nous étions capable de maintenir l'intensité, de jouer comme ça. La manière dont on travaille, dont on étudie les standards... Nous savions que, après ces onze entraînements et ces deux matches du Tournoi, nous étions capables d'aller matcher avec eux jusque dans les arrêts de jeu."

Q: Avez-vous le sentiment qu'une équipe est née aujourd'hui?

R: "C'est un groupe qui est né. Bien sûr, une équipe mais, comme le dit Charles Ollivon, on travaille à 42 dans la semaine. Ca permet de travailler avec beaucoup d'intensité, de qualité... et ce, tous les jours. Le meilleur du rugby français est réuni pendant une semaine, jusqu'au jeudi midi pour préparer ces matches-là. C'est la victoire des 42. Aujourd'hui, avec tous les joueurs qui nous ont rejoint, c'est quasiment 55 joueurs qui sont venus travailler avec nous. C'est la victoire d'un groupe."

Q: Vous allez forcément commencer à entendre parler de Grand Chelem.

R: "Aujourd'hui, nous sommes tellement heureux, nous voulons tellement profiter de l'instant présent... Les joueurs sont tellement épuisés, ils ont tellement tout donné... Nous avançons par étape. Là, nous avons franchi l'étape de ce match. Maintenant, place à la récupération, au plaisir de passer du temps ensemble, de refaire le match entre nous de manière décalé... Je crois que ça s'appelle la troisième mi-temps, c'est ça?"

propos recueillis en conférence de presse

© 2020 AFP