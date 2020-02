AfroBasket 2021: les Ivoiriens se jouent des Camerounais en qualifications

Courtesy of FIBA Africa

L’équipe masculine de basket-ball de Côte d’Ivoire a remporté le premier mini-tournoi qualificatif pour le prochain Championnat d’Afrique des nations (AfroBasket 2021), ce 23 février 2020 à Yaoundé. Les Ivoiriens se sont emparés de la première place en battant les Camerounais 82-74, en attendant la suite des éliminatoires de l’AfroBasket 2021 dans le groupe C, qui aura lieu en février 2021.

« Rien ne sert de courir ; il faut partir à point », dit l’adage. Les basketteurs camerounais l’ont appris à leurs dépens, ce 23 février 2020, en qualifications pour le prochain Championnat d’Afrique des nations (AfroBasket 2021). Auteurs d’un début canon en éliminatoires, avec de larges victoires face à la Guinée équatoriale (90-58) et à la Guinée (90-59), les « Lions Indomptables » ont craqué dans la dernière ligne droite, ce dimanche devant leur public. Ils ont cédé la victoire, dans ce mini-tournoi, à des Ivoiriens qui avaient pourtant peiné ces derniers jours face aux Guinéens (58-50) et aux Équato-Guinéens (78-64).

Pas de revanche pour les Camerounais

La faute notamment à une mauvaise entame de match face aux « Éléphants ». Les locaux étaient ainsi menés 47-33 à la pause. La sélection camerounaise a en outre été victime de l’excellence de l’arrière Stéphane Konaté, auteur de 25 points (69 % de réussite au tir), 7 rebonds et 2 contres.

Pour le Cameroun, ce revers constitue une grosse frustration. Parce que la Côte d’Ivoire s’empare de la première place du groupe C, en attendant le prochain mini-tournoi qualificatif prévu en… février 2021. Et parce que la sélection ivoirienne avait soufflé de justesse - et dans un climat de polémique - une place en Coupe du monde 2019 aux Camerounais…

AFROBASKET 2021 : QUALIFICATIONS, MODE D’EMPLOI

Vingt équipes participent au deuxième tour des qualifications pour l’AfroBasket 2021. Ces équipes sont réparties en cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe, les équipes disputent deux mini-tournois. Les trois meilleures équipes de chaque groupe à l’issue des éliminatoires se qualifieront pour la phase finale au Rwanda.