Taekwondo: Seydou Fofana premier Malien qualifié aux JO 2020

Texte par : RFI Suivre

Seydou Fofana est devenu le tout premier Malien qualifié pour les Jeux 2020, tous sports confondus, ce 23 février 2020 à Rabat. Il a décroché sa place à Tokyo lors du Tournoi de qualification olympique de taekwondo, en moins de 68 kg, tout comme l’Égyptien Abdelrahman Wael. En mois de 80 kg, le Marocain Achraf Mahboubi et l’Égyptien Seif Essa en ont fait de même. Chez les femmes, la Marocaine Nada Laaraj et la Nigérienne Tekiath Ben Youssouf se sont imposées. Chez les -57 kg, l’Ivoirienne Aminata Charlène Traoré et la Kényane Faith Ogallo sont passées. La veille, le Gabonais Anthony Obame et l’Ivoirien Seydou Gbane avaient assuré leur présence aux prochains JO.