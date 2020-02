Tour du Rwanda cycliste: le Kazakh Yevgeniy Fedorov gagne la 1ère étape

Le Kazakh Yevgeniy Fedorov (équipe Vino-Astana Motors) a remporté la première étape du Tour du Rwanda cycliste, ce 23 février 2020, à l’issue d’une boucle de 114,4 km avec un départ et une arrivée à Kigali. Après 2 heures, 44 minutes et 59 secondes de course, il a devancé les Érythréens Henok Mulueberhan et Biniam Hailu.