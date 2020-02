Ligue des champions: Lionel Messi et le Barça font match nul face au Napoli

Le FC Barcelone qui se déplaçait à Naples au stade San Paolo ce mardi 25 février pour le match aller comptant pour les huitièmes de finale a fait match nul (1-1). Après l’ouverture du score par Dries Mertens, le Français Antoine Griezmann a égalisé en seconde période. Lionel Messi est quant à lui resté muet.

Samedi dernier, Lionel Messi avait relancé le Barça avec un quadruplé face à Eibar en championnat. Le sextuple Ballon d’Or était resté muet durant quatre rencontres avant de refaire surface. Et ses buts ont été réalisés presque uniquement sur des exploits individuels.

Première de Messi à Naples

Ce mardi soir, la star du FC Barcelone découvrait Naples où son compatriote Diego Maradona a été adulé de 1984 à 1991. Sur le terrain du Napoli, l’international argentin, considéré comme « le plus grand de tous les temps » selon Gennaro Gattuso, l’entraîneur de Naples, a tenté très rapidement de se mettre en évidence avec une frappe passée au-dessus de la cage de David Ospina (9e). À une semaine du clasico de Liga chez le Real Madrid (le 1er mars), Lionel Messi se savait attendu face à Naples qui avait fait tomber Liverpool, le tenant du titre, lors de la phase de groupes.

Une contre-attaque à la 26e minute aurait permis à Messi de tenter une frappe dans la surface après une accélération sur 40 mètres. Mais l’Argentin se heurte à la défense et choisit de faire une passe à Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann, buteur face à Naples, le 25 février 2020. CARLO HERMANN / AFP

Le Barça ronronne en première période malgré une possession de balle supérieure au Napoli. Les Blaugrana, en manque d’inspiration et d'intensité, vont en faire les frais. À la 30e minute, Piotr Zielinski adresse un centre rasant vers l'entrée de la surface. Dries Mertens (sortie sur blessure à la 54e) contrôle et frappe du droit et le ballon file en pleine lucarne. Lors de la deuxième journée, les Barcelonais avaient déjà été menés par un club italien : l’Inter Milan. La bande à Lionel Messi s’était finalement imposé 2-1.

Messi muet, Griezmann buteur

Messi, qui a inscrit 2 buts et réalisé 3 passes décisives cette saison en Ligue des champions cette saison, considéré comme le maître à jouer du Barça, n’a finalement pas trouvé le chemin des filets malgré deux tirs. Il a laissé sa place à Antoine Griezmann, seul buteur barcelonais aujourd’hui, après une passe décisive de Semedo (67e). A la 83e minute, Lionel Messi élimine deux joueurs mais Maksimovic parvient à stopper l'Argentin sur son dernier crochet. Le Barça termine la rencontre à 10 après l'expulsion de Vidal (89e).

Après les victoires face à Liverpool et Genk cette saison, Naples fait match nul à domicile face au FC Barcelone, sacré champion d'Europe à cinq reprises, la dernière fois en 2015.

Les Catalans qui ont atteint au moins les 8es de finale lors des 16 dernières saisons devraient logiquement se qualifier au match retour le 18 mars. D’autant plus que les deux précédents 8es de finale du Napoli se sont soldés par des revers face au Real Madrid et à Chelsea.

Le Bayern Munich s'est presque assuré de participer aux quarts de finale de la Ligue des champions en corrigeant Chelsea 3-0 à Londres en huitième de finale aller, avec un doublé de Serge Gnabry et un but de Robert Lewandowski. A Stamford Bridge, l'international allemand a asséné deux coups aux Blues en début de seconde période, à chaque fois servi par Lewandowski, avec un tir au niveau du point de penalty (51e) et une frappe croisée (54e) à la conclusion d'un contre magistral. Le Polonais a enfoncé le clou (76e) pour porter à 11 son total de buts dans cette C1.