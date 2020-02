C1: Lyon rêve d'exploit contre la Juventus, questions autour du coronavirus

Publicité Lire la suite

Décines-Charpieu (France) (AFP)

Lyon part en quête d'exploit contre la Juventus, des étoiles dans les yeux face à Cristiano Ronaldo mais les pieds embourbés dans ses difficultés du moment, mercredi (21h00) lors d'un 8e de finale aller de Ligue des champions, joué malgré les interrogations liées au coronavirus.

Si le tirage au sort a offert un adversaire de prestige à l'OL, l'ambiance est moins à la fête qu'à l'inquiétude avant la rencontre.

L'épidémie du nouveau coronavirus qui sévit dans le Nord de l'Italie fait planer une ombre au-dessus du stade de l'OL, où près de 3.000 supporters, venus de toute la Botte, sont attendus dans l'enceinte à guichets fermés.

La rencontre est pour le moment maintenue "dans sa configuration initiale", selon un communiqué du club lyonnais publié mardi après-midi, même si la Juventus jouera dimanche à huis clos, contre l'Inter, pour éviter tout risque de propagation.

"Ce n'est pas utile, dans un moment où on est dans la convivialité, dans le sport, de créer un certain nombre d'angoisses supplémentaires, a assuré le président de l'OL Jean-Michel Aulas sur BFM TV. La crainte pour nous n'est pas liée au virus, mais plutôt à la qualité de cette équipe turinoise."

Lyon aurait préféré passer des heures moins agitées en coulisses, et vendre cette affiche de rêve aux supporters qui, un an après la venue de Lionel Messi, verront Cristiano Ronaldo évoluer sous leurs yeux.

L'OL croise à nouveau la route d'un monument du football, synonyme le plus souvent de terminus. La saison passée, le Barça a été accroché lors de son étape lyonnaise (0-0), avant de faire la différence à domicile (5-1) avec un doublé de sa "Pulga" argentine.

- Ronaldo retrouve Lyon -

L'ambitieuse Juve, avec son effectif XXL, son champion du monde Blaise Matuidi, ses attaquants Gonzalo Higuain et Paulo Dybala, présente le profil idéal de fossoyeur des derniers espoirs européens lyonnais, d'autant que les "Gones" n'ont franchi qu'une seule fois la barrière des 8es sur leurs sept dernières tentatives.

La seule exception, c'était en 2010 face au Real Madrid... de Cristiano Ronaldo. Mais depuis, le Portugais a pris une nouvelle dimension dans la compétition, qu'il a remportée au total cinq fois.

Entre Lyon et l'attaquant, c'est une longue histoire. L'OL est l'équipe que le Portugais a le plus affrontée en C1 - à égalité avec l'Atlético -, avec un bilan nettement à son avantage: cinq victoires, quatre nuls et une défaite.

Entre Saône et Rhône, la "Vieille Dame" n'aura qu'à suivre son guide qui joue son rôle à fond, cette saison, dans un club deux fois vainqueur de la Ligue des champions, la dernière en 1996. En grande forme, Ronaldo a enchaîné samedi un 11e match consécutif de Championnat avec au moins un but inscrit.

"Il fait évidemment partie des meilleurs de la planète. Mais il n'y aura pas de plan anti-Ronaldo car si c'était le cas, il faudrait un plan anti-Dybala ou anti-Higuain. Il y a trop de joueurs très forts dans cette équipe", a expliqué l'entraîneur lyonnais Rudi Garcia.

- Pile ou face -

Mais plus que le niveau de la Juventus, en tête de Serie A, c'est celui de l'OL qui inquiète le plus. Le succès à Metz vendredi (2-0) n'a pas apaisé l'ambiance autour de l'équipe, qui traîne son spleen sportif à la 7e place de Ligue 1.

Aux banderoles des virages qui se plaignent du manque de spectacle et des mauvais résultats en Championnat, Jean-Michel Aulas oppose l'argument des quatre compétitions dans lesquels les "Gones" sont toujours en lice, une première depuis huit ans.

C'est comme si Lyon jouait sa saison à pile ou face ces prochaines semaines, pour savoir qui des supporters ou des dirigeants donneront la tonalité du bilan en mai.

Contre la Juventus, sans la pression qui lui interdit tout faux pas en Ligue 1, Lyon pourrait mieux s'exprimer dans le costume d'outsider.

La scène est belle pour les jeunes Houssem Aouar ou Moussa Dembélé, eux qui aspirent aux meilleurs clubs du continent. Le retour en défense de Leo Dubois constitue une autre bonne nouvelle pour Rudi Garcia, qui attend l'occasion de briller face à un public qui le critique depuis son arrivée.

© 2020 AFP