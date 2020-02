C1: Tousart le damné permet à l'OL d'espérer

Lucas Tousart, auteur du but de la victoire pour Lyon face à la Juventus, le 26 février 2020 à Décines-Charpieu

Lucas Tousart, dégradé depuis le début de saison et même poussé vers la sortie cet hiver, a bien rebondi et donné à l'Olympique lyonnais, mercredi face à la Juventus Turin (1-0), l'espoir d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le milieu défensif, qui avait déjà marqué il y a presqu'un an à Barcelone en 8e de finale retour de la C1, un match perdu finalement 5-1, a repris un centre délivré de l'aile gauche par Houssem Aouar, par ailleurs très actif, pour donner l'avantage aux Lyonnais à la demi-heure de jeu (31).

Ainsi, sur ses trois derniers tirs cadrés en Ligue des champions, deux ont terminé au fond des filets adverses.

Pourtant, Tousart était devenu en début de saison le damné, le maudit, un joueur devenu subitement limité techniquement, depuis que le nouveau directeur sportif du club et ancienne idole, Juninho, avait exposé sa vision d'un jeu flamboyant de l'OL en milieu de terrain.

"Lucas Tousart joue devant la défense mais nous avons besoin d'un autre profil, quelqu'un de fin techniquement, qui aime le ballon, fasse jouer son équipe et qui laisse aux joueurs devant lui des libertés. Lui a un profil plus physique. Nous avons besoin d'un patron devant la défense", avait dit le Brésilien au cours de sa conférence de presse de présentation.

Il avait ensuite plaidé "une mauvaise interprétation" mais le mal était fait car les supporters sont restés dans l'idée que Tousart (22 ans) n'étais pas assez bon pour le nouvel OL qu'ils espéraient après avoir beaucoup critiqué celui entraîné par Bruno Genesio.

- Transféré au Hertha Berlin -

Et malgré son but, les remarques acerbes sur le joueur ont pourtant continué d'enflammer la toile et les réseaux sociaux avec pour certains des moqueries à l'endroit des Bianconeri de s'être laissés surprendre par Tousart.

Pourtant, face aux mauvaises performances du Brésilien Thiago Mendes, arrivé en provenance de Lille pour 25 millions d'euros et remplaçant mercredi, Sylvinho puis Rudi Garcia, qui l'a remplacé sur le banc mi-octobre, ont vite compris qu'ils avaient aussi besoin de son profil de besogneux pour trouver un équilibre dans l'entrejeu.

A tel point que Garcia avait admis, après la défaite à Marseille, le 10 novembre, que l'absence de Lucas Tousart, suspendu, avait été préjudiciable. De quoi faire s'étrangler les ultras de l'OL...

Mais le joueur, né à Arras, pousuit son parcours sans état d'âme et avec un mental d'acier.

Il vit pourtant ses derniers mois à Lyon : il a été transféré au cours du dernier mercato de janvier au Hertha Berlin pour 25 M EUR.

Il avait été acquis en 2015 auprès Valenciennes (L2) pour 2 M EUR par l'OL à qui il est désormais prêté par le club berlinois afin qu'il puisse y terminer la saison.

En attendant, Lucas Tousart, avec l'espoir qu'il aura peut-être contribué à l'un des plus beaux exploits européens de l'Olympique lyonnais, a, comme à son habitude, été très présent à la récupération mais n'a pas non plus ménagé sa peine pour être une rampe de lancement pour les offensives lyonnaises.

L'OL sait qu'il pourra compter sur lui jusqu'au bout pour atteindre son objectif de monter sur le podium en fin de saison en championnat ou de remporter une coupe nationale.

