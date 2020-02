Coronavirus: le match du Tournoi des six nations Irlande-Italie reporté

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le match du Tournoi des six nations entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Dublin, a été reporté à une date ultérieure en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi la fédération irlandaise de rugby après une réunion avec le ministère irlandais de la Santé.

"Nous allons immédiatement commencer à travailler avec nos partenaires des Six Nations pour examiner la possibilité de reprogrammer le match", a annoncé la fédération dans un communiqué. Mardi, les autorités sanitaires irlandaises avaient recommandé l'annulation du match en raison du risque de propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

La fédération a dit soutenir "la nécessité pour les gouvernements de protéger la santé publique en ce qui concerne le coronavirus", qui a causé la mort de plus de 2.700 personnes en Chine et qui concerne désormais l'Europe et notamment l'Italie, pays européen le plus touché avec plus de 370 cas et 12 morts.

Mardi, le chef des services médicaux irlandais, Tony Holohan, avait recommandé l'annulation du match en raison de "l'évolution rapide de l'épidémie en Italie du Nord, et (du) risque consécutif d'importer des cas en Irlande", qui n'a pour le moment déclaré aucun cas positif lié au coronavirus.

Le report concerne aussi les matches des équipes de moins de 20 ans et féminine prévus les 6 et 8 mars.

En Italie, de nombreux événements sportifs ont été annulés ou reprogrammés par mesure de précaution. Quatre matches de Serie A de football et un match du Tournoi des Six nations féminin entre l'Italie et l'Ecosse ont par exemple été reportés.

En 2001, le calendrier du Tournoi des Six nations avait été bouleversé par l'épizootie de fièvre aphteuse au Royaume-Uni, qui avait entraîné l'annulation de plusieurs matches, disputés plusieurs mois plus tard.

