Le patron du Comité olympique algérien démissionne

Texte par : RFI Suivre

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, a confirmé ce 26 février 2020 sa décision « irréversible » et « irrévocable » de démissionner de son poste à la tête du COA. Celui qui dirige également le comité olympique africain (Acnoa) – fonction qu’il compte conserver – affirme être « fatigué » face aux « attaques répétées » dont lui et sa famille font l’objet. Sa gestion du COA, dont il est une figure incontournable depuis 25 ans, était critiquée par d'anciens ministres des Sports.