Tour du Rwanda cycliste : la 4e étape pour l’Érythréen Natnael Tesfazion

Natnael Tesfazion a remporté la 4e étape du Rwanda cycliste et s’est au passage emparé du maillot de leader de la course, ce 26 février. L’Érythréen s’est imposé sur le parcours le plus long de cette édition 2020 : 206,3 km entre Rusizi et Rubavu. Il a devancé le Sud-Africain Kent Main et le Rwandais Moise Mugisha.