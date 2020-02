Basket NBA: Luka Doncic bat un nouveau record

Texte par : RFI Suivre

Luka Doncic a déjà inscrit, en seulement une saison et demie, son nom dans le livre des records de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA). Auteur de son 21e triple double lors de la victoire (109-103) à San Antonio, le Slovène a non seulement amélioré son record de précocité, loin devant Magic Johnson et LeBron James, mais en plus il a égalé le meilleur total de son équipe en la matière, jusqu'alors détenu par Jason Kidd. Ce dernier avait pourtant joué six saisons avec les Mavericks, alors que Doncic n'en est qu'à sa deuxième à Dallas. Pour rappel, un triple double consiste à atteindre la barre des dix unités, dans au moins trois catégories statistiques (points, rebonds, passes, contres, etc.).