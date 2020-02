C3: Getafe s'offre l'Ajax, Arsenal crucifié, Manchester et l'Inter en 8es

Le défenseur sénégalais de l'Olympiakos, Pape Abou Cissé (c), marque le 1er but contre Arsenal en 16e de finale retour de la Ligue Europa, à Londres, le 27 février 2020

Paris (AFP)

Manchester United et l'Inter ont validé leurs billets pour les 8es de finale de la Ligue Europa. Les grands perdants sont l'Ajax, vaincu par Getafe et Arsenal, éliminé au bout du suspense par l'Olympiakos.

Arsenal croyait tenir sa qualification quand, à la 113e minute, Pierre-Emerick Aubameyang a signé un ciseau splendide permettant aux Gunners de s'extirper du piège tendu par un Olympiakos accrocheur. Les Grecs avaient su remonter le but de retard concédé à l'aller grâce à Pape Cissé (53e). Mais à une minute du terme de la prolongation, Youssef El-Arabi surgissait pour offrir une place en 8es inespérée aux hommes du Pirée.

Manchester a connu une soirée plus tranquille, facile vainqueur de Bruges réduit à 10 après la main volontaire de Deli. Victoire large 5-0 grâce à Bruno Fernandes (27e), Ighalo (35e), McTominay (41e) et Fred (82e, 90e+3) pour les Red Devils.

L'Ajax y a cru, mais les demi-finalistes de la dernière Ligue des champions s'inclinent devant Getafe. Crucifiés dès la 5e minute par Mata, les Hollandais ont couru après le score tout le match, malgré une égalisation rapide (Pereira 10e) et le but de l'espoir contre-son-camp d'Oliveira (63e). La défaite 2-0 de l'aller pèse trop lourd et coûte l'élimination.

A huis-clos pour cause de coronavirus, l'Inter s'est qualifié en l'emportant 2-1 grâce à Biraghi (32e) et un but chanceux de Lukaku (45e+4).

Malmenée, l'AS Rome a assuré le strict minimum : un match nul 1-1 synonyme de qualification à La Gantoise, avec un but de Justin Kluivert (29e) répondant à l'ouverture du score de Jonathan David (25e).

--Porto et le Sporting éliminés--

La soirée a été particulièrement mauvaise pour les clubs portugais. Battu 2-1 à Leverkusen au match aller, le FC Porto a craqué à domicile. Les Allemands ont rapidement calmé les ardeurs des Dragons avec l'ouverture du score précoce de Lucas Alario (10e). Kerem Demirbay (50e) et Kai Havertz (57e) ont assuré le succès des visiteurs avant que Moussa Marega ne sauve l'honneur (65e).

Pour les joueurs du Sporting le sort est encore plus cruel. Vainqueurs 3-1 à Lisbonne à l'aller contre Basaksehir, ils se sont inclinés sur le même score dans le temps réglementaire, encaissant le 3e but des Turcs à la 91e minute. Et c'est à la toute fin de la prolongation que le capitaine d'Istanbul, Visca, a transformé le pénalty de la qualification (4-1 119e).

Le FC Séville, vainqueur à cinq reprises de la C3 depuis le début du siècle, a eu chaud, mais le 0-0 tenu à Sanchez Pizjuán lui permet d'accéder aux 8es contre Cluj, accroché 1-1 à l'aller.

Au terme d'un match renversant, le Shakhtar Donetsk a obtenu le nul 3-3 à Benfica, et s'est qualifié pour les 8es, alors que mercredi, Braga avait été éliminé par les Glasgow Rangers.

Le Celtic Glasgow s'est incliné 3-1 contre Copenhague, et voit les Danois filer en 8es.

Une des surprises de la soirée vient d'Autriche, avec la qualification en 8es, pour la première fois de son histoire, de Linz ASK, entraîné par le Français Valérien Ismaël, tombeur de l'AZ Alkmaar (2-0).

L'Espanyol Barcelone a été éliminé par les Anglais de Wolverhampton, les Suédois de Malmö ont été sortis par les Allemands de Wolfsburg et le FC Bâle s'est défait de Nicosie.

La rencontre entre Salzbourg et Francort avait préalablement été reportée à vendredi à cause d'intempéries.

Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi à Nyon (Suisse) à 12H00 GMT.

Les 8es de finale aller auront lieu le 12 mars et les matches retour se tiendront le 19 mars.

