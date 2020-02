Mondiaux sur piste: Helal et Vigier éliminés en 1/2 finale du keirin

Publicité Lire la suite

Berlin (AFP)

Sébastien Vigier et Rayan Helal ont été éliminés tous les deux en 1/2 finale de l'épreuve de keirin des championnats du monde cyclistes sur piste de Berlin.

Vigier est tombé dans une demi-finale très relevée, avec notamment les deux puissants Néerlandais Jeffrey Hoogland et Harrie Lavreysen, qui avaient contribué mercredi à améliorer deux fois le record du monde de la poursuite par équipe.

Le coureur de 22 ans, homme fort de la vitesse française, a pris la tête très tôt et s'est fait surprendre par l'attaque du Japonais Yuta Wakimoto et du Kazakh Sergey Ponomarov. Il a ensuite été débordé dans le final et a terminé cinquième, Lavreysen arrachant la troisième place qualificative pour la finale.

Dans la deuxième demi-finale, Helal s'est fait piéger d'entrée et a terminé bon dernier de cette épreuve, inscrite au programme des jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet/9 août).

© 2020 AFP