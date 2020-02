Coronavirus: Bernard Laporte, président la FFR se veut rassurant

Texte par : RFI Suivre

Le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte s'est voulu rassurant autour de la propagation du coronavirus qui a entraîné le report de nombreuses manifestations sportives, dont un match du Tournoi des six nations entre l'Italie et l'Irlande. « Nous sommes en relation directe avec le ministère des Sports. C'est le ministère des Sports qui nous informe. L'Etat joue vraiment son rôle : il y a une conférence de presse tous les jours, on est ravis de ça parce que tout le monde s'inquiète. On suit les instructions et jusqu'à présent, tout se passe bien », a expliqué le patron du rugby français. « Les consignes, c'est de ne pas s'affoler. Ils nous donneront dans la plus grande transparence les infos à prendre mais aujourd'hui, il n'y a rien d'annulé. C'est surtout "ne nous affolons pas". Nous sommes prévoyants, méfiants », a précisé Laporte.