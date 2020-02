Coronavirus: les deux dernières étapes de l'UAE Tour cycliste annulées

Publicité Lire la suite

Abou Dhabi (AFP)

Les deux dernières étapes du Tour des Emirats cycliste (UAE Tour) prévues vendredi et samedi ont été annulées après la découverte de la contamination au coronavirus de deux membres italiens de l'une des équipes participantes, poussant les autorités à placer deux hôtels en quarantaine.

"Cette décision (d'annuler les deux dernières étapes, NDLR) a été prise pour assurer la protection de tous les participants de la course", ont expliqué les organisateurs de l'UAE Tour dans un communiqué.

Ils ont également indiqué que l'ensemble des concurrents allaient être testés afin de déterminer s'ils ont également contracté le virus. Tous les participants à l'UAE Tour sont gardés à l'intérieur de deux hôtels d'Abou Dhabi, la capitale du pays.

"Les deux patients italiens reçoivent actuellement les soins médicaux nécessaires et sont sous observation continue", selon les autorités sanitaires d'Abou Dhabi, citées par l'agence de presse officielle WAM.

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le virus avec 650 cas d'infection recensés et 17 morts à ce jour selon la Protection civile du pays.

"Le Département de la Santé d'Abou Dhabi a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la bonne santé et la sécurité des clients de deux hôtels, présumés avoir été en contact avec les deux ressortissants italiens qui ont été testés positifs au Covid-19", poursuit l'agence WAM.

Les deux hôtels, se situant sur Yas Island, ont été placés "en quarantaine" et les autres personnes ayant été en contacts avec les deux citoyens italiens infectés "ont été confinées à leur domicile pour y subir des examens médicaux et des tests périodiques pendant 14 jours", a-t-elle ajouté.

- "La santé comme priorité" -

"C'est dommage que le #UAETour ait été annulé, mais la santé publique doit passer en premier", à tweeté le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, qui effectuait sur cette course son retour à la compétition.

"Nous sommes tous en attente de tests et resterons à l'hôtel jusqu'à nouvel ordre, a-t-il poursuivi. J'espère que les personnes touchées se rétabliront rapidement et qu'il n'y aura plus de cas de #coronavirus".

Le Britannique Adam Yates, leader du classement général au terme de la 5e étape, a été déclaré vainqueur de l'épreuve qui figure au programme du WorldTour.

Le coureur de l'équipe Michelton a devancé le Slovène Tadej Pogacar et le Kazakh Alexey Lutsenko.

Il a été placé provisoirement en quarantaine, comme l'ensemble de ses coéquipiers et de tous les participants.

"Coureurs et staff restent à l'hôtel et feront l'objet de tests rapidement, avec leur santé comme priorité", a indiqué l'équipe Michelton.

Les pays du Golfe ont pris plusieurs mesures de restrictions cette semaine, après la propagation du virus dans la région et une hausse des personnes infectées, la plupart revenant d'Iran.

Les Emirats arabes unis, qui ont enregistré 19 cas de contamination, dont cinq ont guéri, ont suspendu les vols vers et en provenance d'Iran.

La République islamique a enregistré 245 cas d'infection au Covid-19 qui a fait 26 morts dans le pays, bilan le plus lourd après celui de la Chine, foyer de l'épidémie.

Le Bahreïn a annoncé 38 cas, le Koweït 45 et Oman six, tous liés à des voyages en Iran. La situation au Bahreïn a suscité des inquiétudes quant à la tenue du Grand Prix de Formule 1 prévu en mars dans le pays.

L'Arabie saoudite, qui n'a annoncé aucune infection au Covid-19 sur son sol, a suspendu "temporairement" l'entrée des pèlerins se rendant à La Mecque, premier lieu saint de l'islam, une décision d'une ampleur sans précédent.

