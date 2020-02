Mondiaux sur piste: le Néo-Zélandais Strong champion du monde de la course aux points

Le Néo-Zélandais Corbin Strong vainqueur de l'épreuve de course aux points des Championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin, le 28 février 2020

Berlin (AFP)

Corbin Strong, Néo-Zélandais de 19 ans, a remporté vendredi l'épreuve de course aux points des championnats du monde de cyclisme sur piste de Berlin.

L'Espagnol Sebastian Mora Vedri, médaillé de bronze la veille sur le scratch, prend la médaille d'argent et le Néerlandais Roy Eefting le bronze. Bryan Coquard, le représentant français, termine en 8e position.

L'épreuve n'étant pas inscrite au programme des Jeux olympiques de Tokyo cet été, le tenant du titre néerlandais Jan-Willem van Schip avait renoncé à défendre son bien pour se concentrer sur l'omnium et l'américaine, deux disciplines olympiques.

La course aux points est une épreuve de 40 km qui propose 16 sprints répartis le long des 160 tours de course, rapportant à chaque fois 5 points maximum au vainqueur. Mais prendre un tour au peloton est payé de 20 points, et c'est ce qu'ont rapidement réussi à faire une poignée de coureurs, dont Strong, qui a ensuite consolidé son avance au fil des sprints intermédiaires.

