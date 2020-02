Ski alpin: le combiné alpin de Hinterstoder annulé en raison des conditions météorologiques

Un engin de damage tente de préparer la piste dans le brouillard et sous la neige lors de l'étape de Coupe du monde de ski alpin de Val d'Isere (France) le 21 décembre 2019.

Hinterstoder (Autriche) (AFP)

Le combiné alpin programmé vendredi à Hinterstoder (Autriche), comptant pour la Coupe du monde messieurs de ski alpin, a été annulé en raison des conditions météorologiques (vent, pluie et neige), a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

"En raison de la pluie et des chutes de neige durant la nuit, la situation météorologique actuelle et les prévisions pour la journée, le jury avec le comité d'organisation a décidé d'annuler le combiné alpin prévu aujourd'hui", a expliqué la FIS.

De fortes rafales de vent ont balayé la station autrichienne dans la nuit et la neige est tombée et continue de tomber en quantité (30 cm de neige fraiche étaient attendues selon les prévisions météo).

L'étape de Hinterstoder devait accueillir trois courses, primordiales dans la course à l'attribution du gros globe de cristal de N.1 mondial: un combiné vendredi, un super-G samedi et un slalom géant dimanche.

Les prévisions météo sont plus optimistes pour samedi, avant le retour de la neige, en quantité moins importante dimanche.

Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde occupe la tête de la Coupe du monde avec 74 points d'avance sur son compatriote Henrik Kristoffersen, et 124 points d'avance sur le Français Alexis Pinturault, champion du monde en titre de combiné alpin et qui comptait sur cette course en Autriche pour refaire une partie de son retard sur ses deux concurrents.

Kristoffersen et Pinturault, plus spécialistes des disciplines techniques, ont déjà tous les deux pâti de l'annulation du slalom de Naeba la semaine dernière au Japon, qui n'a toujours pas été reprogrammées, alors que Kilde de dispute pas cette discipline.

En cas de non reprogrammation des deux courses -elles doivent intervenir avant la semaine des finales prévues du 17 au 22 mars à Cortina d'Ampezzo dans le nord de l'Italie-, il ne restera plus que dix courses au programme: trois super-G, trois slaloms géants, deux descentes et deux slaloms.

Une telle fin de saison serait plus favorable à Kilde, désormais favori pour succéder à l'Autrichien Marcel Hirscher, octuple tenant de la Coupe du monde de ski alpin et retraité des pistes depuis septembre 2019.

