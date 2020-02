Tour du Rwanda: une troisième victoire d’étape pour Jhonatan Restrepo

Texte par : RFI Suivre

Ce vendredi 28 février, sous la puie, ils étaient trois à se disputer la victoire d’étape à Muhanga après 126 kilomètres de course. Et le Colombien Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec) n’est pas passé à côté d’une troisième victoire cette semaine en devançant au sprint le Suisse Patrick Schelling (Israël Start-Up Nation) et son compatriote Carlos Quintero (Terengganu Inc. TSG Cycling Team). Au classement général, l’Erythréen Natnael Tesfatsion (sélection d'Érythrée) reste le leader de la course à deux étapes de l'arrivée finale à Kigali. Mais avec une avance moins confortable (1'08") après avoir été attaqué par son dauphin, le Rwandais Moise Mugisha (SKOL Adrien Niyonshuti Academy).