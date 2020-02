Coronavirus: le semi-marathon de Paris annulé et Juve-Inter reporté

Le ministre français des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a annoncé ce samedi 29 février 2020, l'annulation du semi-marathon de Paris qui devait avoir lieu ce dimanche, à cause de l’épidémie de coronavirus. En Italie, cinq matchs du championnat de football prévus ce week-end, dont le choc entre la Juventus et l'Inter Milan dimanche, ont été reportés au 13 mai, a annoncé La Ligue de football italienne. Outre Juve-Inter, les rencontres concernées sont AC Milan-Genoa, Parme-Spal, Sassuolo-Brescia, programmés dimanche, et Udinese-Fiorentina prévu ce samedi. Ces matchs devaient initialement se tenir à huis-clos.