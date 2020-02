Liverpool perd pour la première fois de la saison en championnat

Le leader de Premier League s’est incliné 3-0 sur la pelouse de Watford lors de la 28e journée, ce samedi 29 février 2020. Les « Reds » n’avaient plus concédé de défaite en championnat depuis le 3 janvier 2019 contre Manchester City.

Liverpool n’égalera donc pas le record d’invincibilité d’Arsenal établi en 2004. Sur la pelouse de Watford, 19e au coup d’envoi, les « Reds » ont subi le courroux du Sénégalais Isamaïla Sarr, auteur d’un doublé (54e, 60e) et d'une passe décisive pour Troy Deeney (72e). Cette défaite 3-0, la première de la saison, vient mettre fin à une série d’invincibilité de 44 matchs en Premier League, plus d’une année après leur dernier revers sur la pelouse de Manchester City le 3 janvier 2019.

Outre le record des « Gunners », les « Reds » manquent l’occasion d’enchaîner une 19e victoire d’affilée en championnat, une performance inégalée. En perdant contre Watford, ils restent à hauteur de Manchester City, qui avait également gagné 18 matchs de suite en 2017-2018.

Ismaïla Sarr, bourreau inattendu

Sur la pelouse d’un relégable qui restait sur six rencontres sans succès toutes compétitions confondues, les hommes de Jurgen Klopp, amorphes, n’ont frappé qu’une seule fois au but avant la pause. Les joueurs de Watford, parfois maladroits, se sont montrés bien plus entreprenants, à l’image d’Ismaïla Sarr. L’attaquant sénégalais de 22 ans, muet depuis le 28 décembre, a inscrit son premier doublé en Premier League, six mois après son arrivée en provenance de Rennes.

Le Sénégalais Ismaïla Sarr auteur d'un doublé lors du succès 3-0 de Watford face à Liverpool, le 29 février 2020. REUTERS/David Klein

Si ce doublé d’Ismaïla Sarr n’empêchera pas Liverpool d’être champion d’Angleterre (22 points d’avance sur Manchester City), il a le mérite de mettre fin à l’un des feuilletons les plus suivis de l’année.