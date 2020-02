Top 14: Jurand et Brive croquent le LOU

L'ailier de Brive Joris Jurand (c) contre Lyon, le 29 février 2020 au stade Amédée-Domenech de Brive

Publicité Lire la suite

Brive-la-Gaillarde (AFP)

Brive, porté par le triplé de son ailier puncheur Joris Jurand, a logiquement pris le dessus sur une équipe de Lyon méconnaissable (30-16) et repris ses distances sur la zone de relégation samedi soir, pour le compte de la 17e journée de Top 14.

Les Corréziens sont bien les bourreaux des leaders. Déjà tombeurs avec le bonus de Bordeaux-Bègles en octobre (30-9), ils ont croqué son dauphin, et avec la manière.

Oublié le faux-pas de la semaine dernière face à Agen (16-30), les hommes de Jeremy Davidson ont été d'une grande efficacité, dans le sillage de l'arrière buteur Thomas Laranjeira (auteur de 15 points) et de leur ouvreur Enzo Hervé, décisif sur deux des trois essais inscrits en première période par Joris Jurand, l'homme de la soirée.

Ce revers lyonnais ne devrait pas beaucoup plaire au manager Pierre Mignoni, qui voit le Racing 92 se rapprocher dans son rétro à sept points et Bordeaux avoir l'opportunité de s'envoler dimanche en recevant Castres.

Agressifs, déterminés, les Corréziens ont pris ce match du rachat par le bon bout. Une première pénalité de Laranjeira (7) pour inverser une pression mise d'entrée par les visiteurs puis Jurand a frappé une première fois en récupérant une passe au pied déviée de Lee et en finissant telle une auto-tamponneuse dans l'enbut (18).

Un échange de pénalités entre les gâchettes Laranjeira et Fernandez plus tard, l'ailier briviste a mis la deuxième couche (33) à la conclusion d'une percée de Hervé et d'un relais bien senti de Laranjeira.

Pour parfaire son œuvre, Jurand était le plus vif à la réception d'un nouveau coup de pied à suivre, de Hervé cette fois (38), pour punir des Lyonnais apathiques et perdus (27-6).

A la pause, l'essentiel était acquis côté Coujoux. A la reprise, la réaction lyonnaise était attendue, voire exigée par le staff rhodanien. Dans les faits, elle a eu lieu avec un essai de Thibault Regard (48) mais n'a pas eu de suite, la faute à des maladresses, à une conquête pas toujours à la hauteur, notamment en touche, et à des Brivistes ne lâchant presque rien défensivement.

Pour assurer la victoire et rassurer le Stadium, Laranjeira a passé une dernière pénalité (30-11, 56) face à un LOU qui a mieux fini avec un nouvel essai de Kaabeche (75e) mais n'avait pas assez de mordant pour espérer mieux.

© 2020 AFP