L'Éthiopien Bekele bat le record du semi-marathon de Londres

Texte par : RFI Suivre

L’Éthiopien Kenenisa Bekele a remporté ce dimanche 1er mars 2020 le semi-marathon de Londres en améliorant le record de l'épreuve détenu par le Britannique Mo Farah. Bekele s'est imposé en 1 heure et 22 secondes, soit 1 minute et 18 secondes de mieux que le record établi en 2019 par Farah, forfait cette année en raison d'une blessure à un tendon d'Achille. Bekele, triple champion olympique sur piste et détenteur des records du monde des 5 000 et 10 000 m, a échoué à neuf secondes de son record personnel du semi-marathon.