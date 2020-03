L'Ethiopien Birhanu Legese remporte à nouveau le marathon de

Pour la deuxième année d'affilée, l'Éthiopien Birhanu Legese s'est imposé sur le marathon de Tokyo, ce dimanche 1er mars 2020, en 2 heures 4 minutes et 15 secondes. À cause du coronavirus, la course s'est déroulée sans les coureurs amateurs. Seuls 200 athlètes ont été autorisés à s’élancer pour les 42,195 kilomètres. Dans la capitale japonaise, Legese a devancé le Belge Bashir Abdi et son compatriote Sisay Lemma.Chez les femmes, la course a été remportée par l'Israélienne Lonah Chemtai Salpeter (2 heures 17 minutes et 45 secondes), devant les Ethiopiennes Birhane Dibaba et Sutume Asefa Kebede.