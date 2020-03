Le Real Madrid enfin roi du clasico

Le Real Madrid a remporté le clasico face au FC Barcelone ce dimanche 1er mars, en clôture de la 26e journée de Liga. Vinicius Junior et Mariano permettent au Real de prendre la tête du championnat.

Enfin, le Real Madrid a remporté un clasico à domicile. Les hommes de Zinedine Zidane ont battu ce dimanche le FC Barcelone 2-0 au stade Santiago Bernabeu, en clôture de la 26e journée. Leur dernier succès chez eux face aux Catalans remontait au 25 octobre 2014. Cette victoire construite en seconde période permet au Real de prendre la tête du championnat aux dépens du Barça.

Les Madrilènes auraient pourtant pu être menés à la pause. Thibaut Courtois a dû s’interposer à deux reprises. D’abord en remportant son duel face à Arthur (33e), puis en détournant une demi-volée de Lionel Messi (39e). Plus tôt, Antoine Griezmann, idéalement servi par De Jong, avait manqué le cadre au point de pénalty. A la mi-temps, le Real Madrid s’en sort bien et va ensuite prendre la seconde période en main.

Un record pour Vinicius Junior

Après un sauvetage de Marc-André ter Stegen (56e), puis de Gerard Piqué face à Isco (60e), Vinicius Junior, lancé dans le dos de la défense, vient battre Ter Stegen de près, bien aidé par Gerard Piqué dont le tacle dévie la trajectoire du ballon (71e). Avec ce but, le Brésilien devient le plus jeune buteur de l'histoire du clasico, à 19 ans et 233 jours. Il bat le record de Lionel Messi (19 ans, 259 jours) en 2007. La Pulga aura d'ailleurs été très peu en vue dans cette rencontre.

Lionel Messi, impuissant face au Real Madrid, le 1er mars 2020. REUTERS/Sergio Perez

Impuissants, Messi et ses coéquipiers vont ensuite concéder un deuxième but inscrit par Mariano tout juste entré en jeu. Sur son premier ballon, le Dominicain prend la défense de vitesse et trompe le gardien d’une frappe dans le petit filet pour inscrire son premier but de la saison.

Le Real n’avait plus gagné face au Barça en Liga en sept oppositions. Les « Merengues » font coup double en mettant fin à cette série négative et en prenant la tête du championnat avec un point d’avance sur le FC Barcelone