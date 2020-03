Tour du Rwanda: Natnael Tesfazion, l’héritier n’est plus maudit

Natnael Tesfazion, 20 ans, a remporté le 12ème Tour du Rwanda en gardant jusqu’au bout le maillot jaune, conquis mercredi à Rubavu. Nouvel ambassadeur de la génération dorée du cyclisme érythréen, ce coureur complet succède à son compatriote Merhawi Kudus. Un sacre qui lui permet aussi d’effacer une grande déception vécue en début d’année sur la Tropicale Amissa Bongo.

De notre envoyé spécial à Kigali,

L’hymne érythréen résonne encore sous le soleil brûlant de Kigali, et Natnael Tesfazion, aussi heureux qu’hagard, se demande peut-être si cela n’est pas un nouveau mirage.

« Je n’ai pas dormi la nuit dernière tellement j’étais stressé », raconte-t-il à l’arrivée, soulagé de ne pas revivre son cauchemar du début d’année, lors de la Tropicale Amissa Bongo, quand le maillot jaune qui lui était promis avait changé d’épaules le dernier jour, pour une petite seconde.

Avec au moins 6 coureurs à ses basques, à moins de 3 minutes, et un parcours aussi court (90km) qu’explosif et difficile (7 ascensions) dans les collines de la capitale rwandaise, la mission s’annonçait périlleuse pour une équipe nationale d’Érythrée fatiguée ces derniers jours. Elle aura finalement été relevée avec brio par les hommes au maillot quadricolore, réactifs aux attaques du Colombien Jhonatan Restrepo, l’autre grand bonhomme de cette édition 2020 (4 victoires d’étapes), ou du courageux Rwandais Moïse Mugisha (Skol), finalement 2ème du classement général.

« Tactiquement, ils ont bien joué le coup, reconnait le manager de l’équipe Total-Direct Énergie, Jean-René Bernaudeau, mais ça ne me surprend pas: l’Érythrée est le seul pays d’Afrique avec une grande culture cycliste. Chez eux, c’est le sport numéro un, donc ils savent courir, ça n’est pas nouveau ! »

L’Érythrée, terre fertile pour jeunes talents

Ce qui change en revanche, ce sont les hommes. La génération des Teklehaimanot, Berhane et autres vit ses dernières années dans le peloton. La suivante, avec Merhawi Kudus en chef de file, brille en Afrique, un peu moins à l’extérieur du continent. La dernière, avec Tesfazion, Girmay ou Yakob Debesay, diamants précoces et déjà polis, semble porter plus de promesses: « Ils sont meilleurs que nous, confirme le ‘grand frère’ Mekseb Debesay (Bike-Aid), ils savent tout faire, progressent plus vite et ont une approche plus professionnelle. Je suis heureux et très fier d’eux. »

A l’image de Natnael Tesfazion, victorieux de l’étape-reine à Rubavu, mais aussi 3ème d’un sprint massif à Musanze, ces jeunes sont aussi talentueux qu’inclassables: « Tesfazion, il est bon partout, s’étonne Sébastien Duclos, ancien entraineur de Daniel Teklehaimanot au CMC (Centre Mondial du Cyclisme de l’UCI), il grimpe bien, il est rapide, c’est sans doute le nouveau diamant du cyclisme africain, même s’il peut gagner en expérience et en vice ».

Et maintenant, l’Europe ?

Déjà prophète en son pays, où il gagne régulièrement depuis ses débuts à 14 ans, désormais adoubé sur la scène continentale, Natnael Tesfazion doit maintenant confirmer au niveau mondial. Une marche encore compliquée à franchir pour bon nombre de coureurs africains: « Il y a le problème du déracinement, explique Jean-René Bernaudeau. Il faut être très prudent, y aller petit à petit, les emmener d’abord sur des courses qu’ils affectionnent, où ils seront à l’aise, poursuit le manager français, ancien patron de Natnael Berhane dans l’équipe Europcar. Pour l’instant, je ne les vois pas s’accrocher au peloton d’une grande course flandrienne, par exemple. »

En attendant de se frotter au très haut niveau mondial, Natnael Tesfazion va poursuivre son apprentissage en Italie, avec la réserve de l’équipe professionnelle NTT (ex Dimension-Data), et son programme de course n’est pas encore défini: « Maintenant, j’ai juste envie de me reposer, souffle le coureur originaire d’Asmara dans un anglais hésitant. Il y aura les championnats d’Afrique à la fin mars (NDLR : à l’Ile Maurice), ensuite on verra ». Et on a hâte de voir.