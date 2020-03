Euro-2020: derniers préparatifs à J-100, sous la menace du coronavirus

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le compte à rebours est lancé. Il restera 100 jours mercredi aux organisateurs de l'Euro-2020 pour peaufiner les préparatifs d'un tournoi au format inédit dans douze pays, avec une inconnue majeure autour du coronavirus qui bouscule déjà le football européen.

Billetterie, stades, transport, sécurité, visa: à trois mois du match d'ouverture entre l'Italie et la Turquie, le 12 juin à Rome, tout semble en ordre de marche. Mais l'ombre du nouveau coronavirus, épidémie venue de Chine et qui touche désormais le continent européen, jette un voile d'incertitude.

Si le sujet s'est ajouté au menu du comité exécutif de l'UEFA, lundi à Amsterdam, l'instance de gouvernance du football européen, contactée par l'AFP, se veut pour l'heure rassurante.

"L'UEFA est en contact avec les autorités internationales et locales compétentes concernant le coronavirus et son développement. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans le calendrier prévu", assure l'organisation présidée par Aleksander Ceferin.

Pour autant, l'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé lundi le bilan de 3.000 morts, dont 34 recensés en Italie, pays le plus touché en Europe.

Au pays du "calcio", le calendrier a déjà été bousculé en réponse à la propagation du Covid-19. L'Inter Milan a ainsi organisé à huis clos son match de Ligue Europa, le 27 février contre Ludogorets, et dix matches de Serie A ont été reportés.

- "Tout envisager" -

Dans ce contexte, les supporters eux-mêmes commencent à s'interroger sur le maintien du tournoi continental, du moins dans son schéma d'origine.

"On commence à en parler, on se demande +mais qu'est-ce qu'il se passe si l'Euro est repoussé ?+ Ce sont des choses qui arrivent, on peut tout envisager", constate Kin, un membre actif du groupe Irrésistibles Français, auprès de l'AFP.

Malgré cela, les fans des 20 équipes déjà qualifiés -- 4 autres le seront à l'issue des barrages fin mars -- continuent de s'organiser pour le grand chassé-croisé de l'été, avec des déplacements dans plusieurs villes d'Europe.

Tous les stades hôtes sont "opérationnels", en particulier la Puskás Arena de Budapest (seule enceinte construite pour l'événement) inaugurée en novembre, et "les infrastructures de transport nécessaires sont également en place bien avant le début du tournoi", souligne l'UEFA.

En Roumanie, où a été promise la modernisation de quatre stades de Bucarest destinés aux entraînements, des doutes ont cependant été émis ces derniers mois par le chef du gouvernement lui-même, Ludovic Orban. "Les travaux n'ont pas avancé d'un pouce pendant quatre ans", avait-il déploré en novembre, mettant implicitement en cause les majorités précédentes.

- Succès de billetterie -

Une chose est sûre, ce tournoi éclaté aux quatre coins de l'Europe n'a pas refroidi l'enthousiasme des supporteurs, à en croire les chiffres délivrés par l'UEFA.

L'instance basée à Nyon, en Suisse, assure avoir reçu plus de 28 millions de demandes de billets, soit deux fois plus qu'à l'Euro-2016 organisé en France, alors que trois millions de billets ont été mis en vente jusqu'à présent. Dans la foulée des barrages du 31 mars, d'autres sésames seront disponibles pour les suiveurs des pays vainqueurs.

S'agissant des déplacements en Russie et en Azerbaïdjan, l'UEFA affirme par ailleurs que les démarches seront faciles et rapides.

Le dispositif "Fan ID" en place pendant le Mondial russe de 2018 sera reconduit. "Cela signifie que les supporters en possession d'un ticket valide pour les matches à Saint-Pétersbourg, et qui ont demandé en ligne le Fan ID, pourront entrer en Russie sans visa" entre le 30 mai et le 3 juillet.

Ceux qui souhaitent aller à Bakou devront réclamer un visa électronique. "Le service est rapide et les visas peuvent être demandés et reçus en seulement quelques jours", promet l'UEFA.

La fête du football européen sera-t-elle totale? Ou la crise du coronavirus s'invitera-t-elle à la dernière minute? Réponse dans les jours et semaines à venir.

