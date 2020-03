Rugby: les matches du Tournoi des six nations maintenus

Les matches du Tournoi des six nations, outre Irlande-Italie déjà reporté, sont maintenus « pour l'instant » malgré l'épidémie de nouveau coronavirus qui frappe l'Europe, indique ce lundi 2 mars une porte-parole du comité des Six nations en marge d'une réunion des organisateurs de la compétition. Les rencontres de la quatrième et avant-dernière journée du Tournoi, Ecosse-France dimanche à Edimbourg et Angleterre-pays de Galles samedi à Londres ne sont pas reportés, à l'inverse du match entre l'Irlande et l'Italie, prévu samedi à Dublin et déplacé à une date inconnue.