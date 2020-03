Coupe de France: Lyon, la semaine qui peut tout changer

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Il y a eu la Juventus Turin et Saint-Etienne, et maintenant le PSG, mercredi en Coupe de France (21H10), avant Lille dimanche: Lyon, encore en lice sur quatre tableaux, vit, à l'approche du printemps, une semaine qui peut tout changer dans une saison mal engagée.

A l'issue de cet enchaînement démentiel, l'OL saura s'il peut gagner un trophée national et/ou monter sur le podium de Ligue 1, ses objectifs initiaux.

Pour espérer ajouter une ligne à son palmarès, pour la première fois depuis 2012, les joueurs de Rudi Garcia devront battre au moins une fois le PSG, mercredi en demi-finale de la Coupe de France, ou le 4 avril en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France.

Et pour ce qui est du championnat, une victoire à Lille, 4e de L1 avec six longueurs d'avance sur les Lyonnais, paraît nécessaire.

Après sa victoire dans le derby contre Saint-Etienne (2-0) dimanche, Lyon est revenu au 5e rang. Les Gones se sont aussi donné le droit de rêver à une qualification pour les quarts de la Ligue des Champions grâce à leur succès sur la Juventus Turin, le 26 février (1-0), lors du 8e de finale aller.

- Aulas galvanise ses troupes -

Dans ce calendrier intense, rien de mieux que les interventions du président Jean-Michel Aulas, dont la capacité à galvaniser les forces vives du club reste un levier important.

"Je suis persuadé que nous allons réaliser une très grande fin de saison", a-t-il affirmé le 18 janvier dans une longue plaidoirie sur le site internet du club au lendemain d'un piteux nul concédé à domicile face à Strasbourg (1-1).

"La 2e place est un objectif difficile à atteindre désormais", a certes convenu le dirigeant, face à l'avance considérable de Marseille (2e, 15 points), dauphin du PSG.

Mais "je suis convaincu que nous allons enchaîner dans une spirale positive et j'ai besoin, pour cela, du soutien de tous ceux qui aiment l'OL", a lancé "JMA", toujours prompt à trouver du positif dans les pires contre-performances.

La bonne santé financière du club a permis le recrutement en janvier de l'attaquant Karl Toko Ekambi, pour compenser les blessures de longue durée de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, mais aussi celle du jeune brésilien Bruno Guimaraes afin de renforcer un secteur du milieu défaillant au plan technique.

Ces deux joueurs ont changé considérablement le style de jeu de l'équipe et sans doute son efficacité.

Il n'a pas échappé non plus à Jean-Michel Aulas que, dans la dernière ligne droite de fin mars à fin avril, l'OL jouera à Rennes (3e) mais recevra aussi Marseille (2e), Monaco (7e) puis Montpellier (6e). Le calendrier sera alors moins dense mais, en attendant, les matches s'enchaînent tous les trois jours.

- Guimaraes prêt à enchaîner ? -

"Nous n'avons que des gros matches en ce moment. Nous venons d'en gagner trois de suite. Nous sommes constants", savoure l'entraîneur Rudi Garcia dont l'équipe a enfin trouvé une solidité défensive avec aucun but encaissé lors de ses trois dernières rencontres.

Mais le coach lyonnais doit aussi trouver la recette pour faciliter la meilleure récupération possible à ses joueurs, en opérant certainement quelques retouches à son onze de départ à chaque rendez-vous sans pour autant lui faire baisser de niveau.

Entre la victoire face à la Juventus et celle contre Saint-Etienne, Garcia avait remplacé Maxwel Cornet (blessé) et Toko Ekambi par Bertrand Traoré et Martin Terrier passant d'un dispositif en 3-5-2 à un 4-3-3.

L'interrogation majeure sera de savoir si Guimaraes, le nouveau maître à jouer de l'OL, pourra débuter un quatrième match de suite.

