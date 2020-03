XV de France: Chat incertain, Willemse ménagé, Poirot pourrait débuter

Publicité Lire la suite

Marcoussis (France) (AFP)

Derniers réglages pour les Bleus. A quatre jours d'affronter l’Écosse dimanche dans le Tournoi des six nations, le XV de France s'est livré à une dernière séance à haute intensité, mercredi à Marcoussis, qui a vu Jefferson Poirot débuter avec les titulaires tandis que Paul Willemse et Camille Chat étaient ménagés.

Il n'était même pas sur la feuille de match face au pays de Galles, il y a quinze jours, mais Poirot (27 ans, 35 sélections) semble avoir inversé la tendance. Pour remplacer Cyril Baille, blessé, en première ligne, le staff des Bleus avait un temps songé au Toulonnais Jean-Baptiste Gros (20 ans, 1 sélection). Mais c'est bien le pilier de Bordeaux-Bègles qui a débuté sous la chasuble des titulaires.

Autre retour, celui de Damian Penaud. Le Clermontois (23 ans, 16 sélections) avait raté les trois premiers matches après une blessure à un mollet. Il postule à une place dans le XV de départ, ce qui enverrait Teddy Thomas, coupables de lacunes défensives à Cardiff, hors du groupe.

Un sacré avertissement pour le Racingman (26 ans, 19 sélections), titulaire lors des trois premiers matches des Bleus.

Pour le reste, Fabien Galthié et son staff n'étant pas vraiment adeptes du jeu du chat et de la souris lors des oppositions, ce devrait être du classique avec une charnière 100% Stade Toulousain, formée par Antoine Dupont (23 ans, 23 sélections) au poste de demi de mêlée et par Romain Ntamack (20 ans, 15 sélections) à l'ouverture.

Le capitaine Charles Ollivon (26 ans, 14 sélections) conserve sa place en troisième ligne, aux côtés de Grégory Alldritt (22 ans, 14 sélections) et François Cros (25 ans, 5 sélections). Idem au centre, où le duo Virimi Vakatawa (27 ans, 23 sélections) et Arthur Vincent (20 ans, 3 sélections) a visiblement convaincu, tandis que le capitaine de la défense Gaël Fickou (25 ans, 54 sélections) s'installe sur l'aile, comme à Cardiff.

Si le deuxième ligne Paul Willemse (27 ans, 9 sélections) a été ménagé en raison d'une légère douleur à la cheville droite, sa participation n'est pas remise en cause.

La seule incertitude entoure finalement le talonneur Camille Chat (24 ans, 26 sélections). Touché aux adducteurs après la victoire au pays de Galles, le joueur du Racing est "en phase de retour vers un entraînement normal", a expliqué Raphaël Ibanez.

"Il est trop tôt pour se prononcer, nous prendrons une décision en fin de semaine", a ajouté le manager des Bleus.

Les Bleus sont réunis à 42 jusqu'à vendredi, quand Fabien Galthié et Raphaël Ibanez annonceront la liste des 23 qui se rendront en Edimbourg, où le XV de France ne s'est plus imposé depuis 2014.

Composition probable: Bouthier - Penaud, Vakatawa, Vincent, Fickou - (o) Ntamack, (m) Dupont - Ollivon, Alldritt, Cros - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Poirot (ou Gros)

Remplaçants: Gros (ou Poirot), Chat (ou Mauvaka), Bamba, Taofifenu, Cretin, Serin, Jalibert, Ramos

