Athlétisme: le Maroc et le Nigeria sous étroite surveillance en matière d'antidopage

Texte par : RFI Suivre

Le Maroc et le Nigeria ont été ajoutés jeudi 5 mars à la liste des pays qui présentent le plus haut risque de dopage par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), renforçant leurs obligations en matière de lutte antidopage à moins de cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo. Classés dans la plus haute catégorie (A) par l’AIU en risque de dopage, le Maroc et le Nigeria rejoignent le Bahrein, le Belarus, l'Ethiopie, le Kenya et l'Ukraine, la Russie étant à part car suspendue provisoirement depuis novembre 2015. Les pays classés en catégorie A sont soumis à des obligations plus strictes en matière de lutte antidopage et doivent notamment s'assurer que chacun de leurs athlètes sélectionnés pour les Jeux olympiques de 2020 ait subi au moins trois tests antidopage inopinés hors compétition dans les dix mois qui précèdent les Jeux.