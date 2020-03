Coronavirus: l'équipe cycliste Astana se retire de Paris-Nice

Texte par : RFI Suivre

L'équipe kazakhe Astana a annoncé jeudi 5 mars 2020 se retirer des compétitions jusqu'au 20 mars et renoncer ainsi à Paris-Nice et aux prochaines courses italiennes, en raison de l'épidémie de coronavirus. Après Mitchelton, à l'écart jusqu'au 21 mars, et Ineos, endeuillée par la mort de son directeur sportif Nicolas Portal, Astana est la troisième équipe à renoncer à la « Course au soleil » qui commence dès dimanche dans les Yvelines en région parisienne. « Nous avons encore une longue saison devant nous avec de nombreuses autres courses importantes. Ce n'est pas une décision facile, mais nous devons protéger la famille cycliste ainsi que nos propres familles à la maison », estime le directeur de l'équipe kazakhe Alexandre Vinokourov. Le forfait d'Astana porte précisément sur trois épreuves, deux en Italie (Strade Bianche, Tirreno-Adriatico) et une en France (Paris-Nice).