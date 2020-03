Biathlon: la France 2e du relais de Nove Mesto, le Grand Chelem pour la Norvège

(g à d) Anaïs Bescond, Chloé Chevalier, Justine Braisaz et Julia Simon 2es du relais 4x6 km de Nove Mesto, en République tchèque, le 7 mars 2020

Nové Mesto na Morave (République Tchèque) (AFP)

La France (Julia Simon, Justine Braisaz, Chloé Chevalier, Anaïs Bescond) a pris samedi la 2e place du relais dames de Nove Mesto comptant pour la Coupe du monde de biathlon et remporté par la Norvège, qui s'offre un Grand Chelem avec un 6e succès en 6 courses cette saison.

Avec ce podium, le 3e de l'hiver, les Bleues se rachètent juste après des Mondiaux totalement manqués (aucune médaille), notamment marqués par une énorme désillusion en relais (14e).

Malgré un tour de pénalité concédé par la 2e relayeuse Justine Braisaz après son 2e tir (debout), les Françaises ont pu revenir dans le groupe de tête grâce à la jeune Chloé Chevalier (24 ans). Anaïs Bescond, 2e du sprint jeudi, a maintenu la position des Bleues avant de couper la ligne avec 28,7 secondes de retard sur la Norvège (Knotten, Lien, Tandrevold, Eckhoff).

L'Allemagne (Horchler, Hinz, Preuss, Herrmann) a pris la 3e place.

"Je suis vraiment très contente, j'ai été très impressionnée par le relais de Chloé (Chevalier, ndlr), a déclaré Anaïs Bescond sur la Chaîne L'Equipe. Je suis un peu frustrée parce que j'ai essayé d'engager mon tir debout (1 faute, ndlr) et de battre les autres mais je suis tombée sur plus forte que moi. Cela reste toutefois un joli résultat pour l'équipe et ça fait vraiment du bien."

Cette étape de Nove Mesto se dispute à huis clos en raison du coronavirus.

