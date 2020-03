Faux passeport: Ronaldinho en détention préventive au Paraguay

L'ancien footballleur brésilien Ronaldinho, sortant de la cour suprême de justice d'Asuncion au Paraguay, le 6 mars 2020. Jorge Adorno/Reuters

Arrêté jeudi 5 mars avec son frère Roberto au Paraguay pour être entrés dans le pays mercredi 4 mars avec de faux passeports, Ronaldinho a été placé en détention préventive, comme le confirme la justice paraguayenne samedi 7 mars. La veille, des sources judiciaires assuraient que l'ancien footballeur et son frère avaient été « trompés » et ne seraient pas poursuivis. Mais les deux Brésiliens, qui ont passé la nuit de jeudi à vendredi en détention, ont été présenté en fin d'après-midi à une juge d'Asuncion qui a décidé qu'ils devaient rester en prison. Ronaldinho, de son vrai nom Ronaldo de Assis Moreira, âgé de 39 ans, était venu au Paraguay sur l'invitation d'une association caritative en faveur des enfants. Le champion du monde 2002 et Ballon d'Or 2005 devait aussi assurer la promotion de son dernier livre.