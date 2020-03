Coupe Davis: le Maroc, la Tunisie et le Zimbabwe s'imposent en playoffs

En playoffs du Groupe Monde II de la Coupe Davis 2020, qui se sont joués les 6 et 7 mars, les sélections africaines ont connu des fortunes diverses. L'Egypte s'est inclinée face à la Lettonie (4 victoires à 1) et le Kenya n'a pas fait le poids face à l'Indonésie (4 victoires à 0). En revanche, le Maroc a dominé le Vietnam (4 victoires à 0), la Tunisie a dompté le Guatemala (3 victoires à 1) et le Zimbabwe a battu la Syrie (3 victoires à 1). Le Maroc, la Tunisie et le Zimbabwe seront au rendez-vous des matches du Groupe Monde II en septembre 2020.