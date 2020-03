Cyclisme: Maximilian Schachmann s'offre la première étape du Paris-Nice

La première étape de la 78e édition de la course cycliste Paris-Nice a été remportée par le champion d'Allemagne Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), dimanche 8 mars à Plaisir, dans les Yvelines. Dans cette étape vallonnée longue de 154 kilomètres, l'Allemand s'est imposé au sprint devant Dylan Teuns, Tiesj Benoot et Julian Alaphilippe. Le Français Warren Barguil, pris dans une chute à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée, a été mis hors course par le jury pour être resté dans le sillage du véhicule de son équipe Arkéa-Samsic. Le patron d'Arkéa-Samsic, Emmanuel Hubert, accepte la décision mais souligne que l'attitude de Barguil était liée au fait que le coureur était « groggy après sa chute » et que tous s'interrogeaient alors sur son possible abandon. Ce Paris-Nice est, rappelons-le, amputé de sept équipes qui ont décidé de faire l'impasse en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est le cas notamment d'Ineos, l'équipe du tenant du titre, le Colombien Egan Bernal. L'écurie britannique a aussi évoqué le récent décès de son directeur sportif Nicolas Portal comme motif de son retrait.