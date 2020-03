Hand: Metz s'incline à Esbjerg mais termine en tête de son groupe de Ligue des champions

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les handballeuses messines ont terminé en tête de leur groupe du tour principal de la Ligue des champions, malgré leur défaite 30 à 29 à Esbjerg au Danemark dimanche, dans une salle à huis clos en raison du coronavirus.

Pour une place au Final Four à Budapest en mai, les joueuses d'Emmanuel Mayonnade affronteront en quarts les Roumaines de Valcea, avec l'avantage de recevoir au match retour dans leurs Arènes, où elles n'ont plus perdu en C1 depuis plus de trois ans.

Conséquence directe de la défaite des Messines, les Brestoises devront jouer contre les Russes de Rostov, et recevront aussi au match retour pour le premier quart de finale de l'histoire du club breton dans la compétition reine du hand féminin européen.

© 2020 AFP