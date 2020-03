MMA: Israel Adesanya conserve la ceinture des poids moyens UFC

Opposé au Cubain Yoel Romero à Las Vegas, le Nigérian Israel Adesanya s'est imposé aux points lors de l'UFC 248, samedi 7 mars. Le champion du monde des poids moyens conserve son titre à l'issue d'un combat qui s'est avéré décevant. Les deux combattants ont essuyé les huées d'un public frustré par le spectacle proposé.

Et de huit ! Cela fait maintenant huit victoires d'affilée pour Israel Adesanya à l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus importante ligue mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA), et 18 victoires pour aucune défaite toutes organisations confondues. Face à Yoel Romero, le Nigérian l'a emporté samedi 7 mars. Mais s'il conserve le titre de champion unanime des poids moyens de l'UFC glané en octobre dernier, Israel Adesanya n'a, à coup sûr, pas signé le plus beau combat de sa vie. Loin de là même.

Un combat sans éclat

Opposé au Cubain spécialiste de la lutte et redoutable au sol, le champion avait tout pour lui avant le début du combat : la jeunesse - il a 30 ans alors que Romero aura bientôt 43 ans -, l'allonge et la taille - il mesure 1,93m contre 1,82 pour Romero -, la ceinture... Seulement voilà : son adversaire, fort de son expérience, s'est présenté dans l'octogone avec un plan. Et au lieu d'un combat violent avec des échanges furieux, le public a eu droit à une opposition tactique bien peu emballante.

Yoel Romero, compact avec une garde haute, n'a laissé aucune ouverture. Israel Adesanya, attentif, n'a pas pris de risque et s'est contenté de dominer au nombre de coups avec des low kicks répétés inlassablement (des coups portés aux jambes). Très vite, les spectateurs ont hué les deux combattants, d'autant plus que les précédents combats de la soirée furent bien plus plaisant à suivre.

Israel Adesanya face à Yoel Romero, lors de l'UFC 248 à Las Vegas, le 7 mars 2020. Stephen R. Sylvanie/Reuters

Adesanya estime avoir « fait ce qu'il fallait pour gagner »

Fait rare : au début de la 4e reprise, l'arbitre a même sermonné Adesanya et Romero pour les pousser à combattre davantage ! Mais chacun a campé sur sa position. Le Cubain ne s'est pas livré. Le Nigérian n'a pas fait mieux et a esquivé les rares accélérations de son adversaire. Il savait sa tactique payante : ses low kicks lui donnaient un petit avantage, et en tant que détenteur de la ceinture de champion, ce n'était pas à lui de se montrer entreprenant.

C'est ainsi qu'à l'issue des cinq rounds de cinq minutes chacun, les juges ont unanimement donné la victoire aux points à Israel Adesanya. Le public, mécontent, a hué. Le champion, piqué au vif, a répondu avec un doigt d'honneur. Au micro, celui que l'on surnomme « The Last Stylebender » a reconnu « un combat difficile » mais s'est montré pragmatique. « J'ai fait ce que je devais faire pour gagner le combat. Regardez ses jambes. Les jambes ne mentent pas. Je lui ai bousillé la jambe », a-t-il expliqué en montrant son challenger boitant.

Rendez-vous avec Costa

Yoel Romero, davantage applaudi par la T-Mobile Arena, ne s'est pas démonté quand vint son tour de s'exprimer au micro. « C'est ça, le champion ? Un vrai champion serait resté au centre de l'octogone pour faire la guerre. Les gens ont payé pour voir un vrai combat, pas pour ça, pas pour de la course ! Si vous voulez voir des gens courir, allez voir Usain Bolt ! »

Finalement, il y a eu plus de spectacle dans les mots que dans le combat. Cela n'enlève rien à la victoire d'Israel Adesanya, pas flamboyante du tout mais logique. Le Nigérian attend désormais le Brésilien Paulo Costa (13 victoires dont 11 par KO en 13 combats, dont 5 victoires à l'UFC). « Costa, je te vois bientôt, garçon ! », a-t-il lancé avant de quitter l'octogone.