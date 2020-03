Premier League: Manchester United scalpe une nouvelle fois City

Le derby de Manchester a encore penché en faveur des Red Devils, dimanche 8 mars, en Premier League. Manchester United s'est imposé à Old Trafford contre Manchester City (2-0) grâce à des buts d'Anthony Martial et Scott McTominay. Cela faisait dix ans qu’United n'avait plus remporté les deux matches de championnat d'une même saison face à City.

Sauf très grosse surprise, Manchester City finira encore cette saison devant Manchester United en championnat. Et les Skyblues restent sur deux titres consécutifs en Premier League, trois victoires en League Cup (dont la dernière remonte au 1er mars), et sont bien placés pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions, alors que du côté d'United, on reste sur deux saisons blanches et on est « seulement » qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Mais entre ces deux clubs rivaux du comté du Grand Manchester, chaque rencontre est un événement. Si les deux équipes ne boxent pas au même niveau depuis quelques saisons, le derby demeure un match à part. Et dans cette saison 2019-2020, la balance penche en faveur de Manchester United. Dimanche 8 mars, les Red Devils ont battu Manchester City lors de la 29e journée de Premier League (2-0).

Martial frappe encore et imite Ronaldo...

Toujours privé de Paul Pogba et de Marcus Rashford notamment, Ole Gunnar Solskjaer a aligné en attaque Daniel James et Anthony Martial d'entrée. Et comme lors du match de la phase aller à l'Etihad Stadium, le Français s'est distingué en trouvant le chemin des filets. Astucieusement servi par Bruno Fernandes sur un coup franc joué vite, l'ex-Monégasque a battu Ederson d'une reprise de volée dans la surface (30e). Le gardien brésilien n'a pas été impérial sur cette action.

Anthony Martial ouvrant le score pour Manchester United contre Manchester City, le 8 mars 2020 en Premier League. Carl Recine/Reuters

Avec un but inscrit lors des deux rencontres domestiques face à City, Anthony Martial ravive de vieux souvenirs chez les supporters des Red Devils. Le dernier homme à avoir marqué lors des deux matches contre Manchester City s'appelait... Cristiano Ronaldo. Une performance qui remonte à la saison 2006-2007.

... et Ederson se troue encore

Confronté à l'absence de son maître à jouer Kevin De Bruyne, blessé, le champion d'Angleterre sortant n'a jamais semblé en mesure de retourner la situation. Pire, il a bu le calice jusqu'à la lie quand, dans le temps additionnel, Ederson a commis une énorme erreur. Le gardien, déjà peu brillant sur l'ouverture du score, a enterré les derniers espoirs des Skyblues en relançant un ballon à la main droit sur Scott McTominay. L'Écossais, pur produit de l'école des Red Devils, n'en demandait pas tant. À plus de 35 mètres de la cage, il a ajusté son tir et marqué dans le but vide (90+6e).

Au classement, Manchester City reste 2e avec 57 points, très loin derrière Liverpool (82 points), tandis que Manchester United grimpe à la 5e place avec 45 points. Mais pour les Cityzens, les temps sont durs. C'est déjà leur septième défaite concédée cette saison en Premier League, soit plus que sur les deux dernières saisons réunies (deux défaites en 2017-2018 et quatre défaites en 2018-2019). Et dans sa rivalité locale avec United, City grimace : c'est la première fois depuis la saison 2009-2010 que les Red Devils - alors coachés par Sir Alex Ferguson - remportent les deux matches de championnat. Bercés par ces victoires et ces bons souvenirs, les supporters de MU peuvent savourer ce petit succès. Cette saison au moins, ils ont dominé leurs rivaux.