Tennis: après Melbourne, l'Américaine Kenin gagne le tournoi de Lyon

Lyon (AFP)

L'Américaine Sofia Kenin, 5e joueuse mondiale, a remporté dimanche le tournoi de tennis WTA de Lyon après sa victoire en trois manches sur l'Allemande Anna-Lena Friedsam (N.136) 6-2, 4-6, 6-4 en 1 h 49 min.

Kenin (21 ans), tête de série N.1 de l'épreuve dont c'était la première édition, gagne ainsi son deuxième tournoi en 2020 après sa victoire le 2 février à l'Open d'Australie, et le cinquième de sa carrière. Elle va se hisser à la 4e place mondiale à partir de lundi.

Après sa victoire à Melbourne, elle avait été éliminée dès le premier tour sur les tournois de Dubaï et Doha.

A Lyon, Sofia Kenin a toutefois dû batailler pour être sacrée.

Sur les cinq matches qu'elle a disputés, elle en a gagné quatre en trois manches dont l'un contre la Française Océane Dodin (6-1, 6-7, 6-2) en quarts de finale et surtout en demi-finale face à la Belge Alyson Van Uytvanck 7-6, 6-7, 7-6, samedi.

Elle a même sauvé une balle de match au 2e tour face à la Roumaine Jaqueline Cristian (6-7, 7-5, 6-4).

Kenin va désormais se consacrer à la tournée américaine en participant aux tournois d'Indian Wells (9-22 mars) et de Miami (23 mars-5 avril).

Sa finale à Lyon, devant une Allemande dans les profondeus du classement WTA, dont la seule finale jusqu'alors sur le circuit remontait au tournoi de Linz en Autriche en 2015 où elle avait été battue par la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, a été à l'image de son tournoi: difficile.

Elle a construit son succès en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu de chaque set. aDans le premier et le troisième set, elle a conservé cet avantage grâce à son coup droit et une meilleure tenue à l'échange, face à la puissance et la frappe lourde de l'Allemande.

Au cours de la première manche, Sofia Kenin a repoussé les assauts de son adversaire avec son coup droit et a multiplié les coups gagnants. Elle a aussi profité de la fébrilité de son adversaire.

A 3-2 pour Kenin, Anna-Lena Friedsam est parvenue à mener 0-30 sur le service de son adversaire avant d'enchaîner sept fautes directes et de concéder un nouveau break pour laisser le premier set à l'Américaine (6-2).

Dans la troisième manche, cette dernière a également vite pris les devants, avec un double break (4-1), avant de voir son adversaire revenir (4-3) mais elle a su conclure sur son service, sur sa troisième balle de match (6-4).

