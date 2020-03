Tournoi des VI Nations: l’Écosse punit le XV de France

Réduits à 14 pendant la moitié de la rencontre, les Bleus se sont inclinés à Édimbourg contre l’Écosse (28-17), dimanche 8 mars, lors de la 4e journée du Tournoi des VI Nations 2020. L'équipe de France a payé cher son indiscipline. Le titre reste envisageable, mais la tâche s'est corsée d'un point de vue arithmétique, à une journée de la fin.

Le rêve de Grand Chelem en Tournoi des VI Nations (titre remporté en gagnant tous les matches) s'est envolé au stade Murrayfield d'Édimbourg pour l'équipe de France de rugby à XV. Après une belle victoire contre l'Angleterre, une autre face à l'Italie et une troisième superbe sur la pelouse du pays de Galles, les Bleus se sont inclinés dimanche 8 mars face à l’Écosse (28-17) lors de la 4e journée. Le rugby bleu-blanc-rouge va donc patienter encore avant de réaliser un 10e Grand Chelem. Le dernier remonte à 2010.

Chat et Ntamack blessés, Haouas expulsé

En confiance après leurs victoires successives contre l'Angleterre, l'Italie et le pays de Galles, les Français ont eu trop de coups durs pour espérer enchaîner une quatrième victoire face au XV du Chardon. Avant même le coup d'envoi, le sélectionneur Fabien Galthié a dû revoir ses plans après la blessure de Camille Chat. Puis, les Bleus ont été en infériorité numérique rapidement quand François Cros a reçu un carton jaune pour plaquage illicite (5e). Le début de match a viré au cauchemar quand Romain Ntamack, sonné après un choc, a dû céder sa place à Mathieu Jalibert (8e).

Les Écossais ont marqué les premiers sur pénalités, mais c'est bien le XV de France qui a inscrit le premier essai par Damian Penaud, à la conclusion d'un astucieux jeu au pied d'Antoine Dupont (33e). L'avantage au score n'a toutefois pas duré longtemps. À la 37e, Mohamed Haouas, auteur d'un coup de poing au visage de Jamie Ritchie, n'a pas échappé à l'oeil des arbitres-vidéo. Le pilier a écopé d'un carton rouge logique. Et dès lors, les Bleus, en infériorité numérique, ont subi. Juste avant la pause, puis à nouveau juste après, Sean Maitland a filé à l'essai.

Le Français Mohamed Haouas a écopé d'un carton rouge pour avoir frappé l'Ecossais Jamie Ritchie, le 8 mars 2020. Russell Cheyne/Reuters

Rendez-vous dans une semaine pour l'attribution du titre

La flopée de ballons perdus et toutes ces pénalités concédées n'ont pas aidé à relancer les Bleus. Au contraire, l’Écosse a aggravé le score par Stuart McInally (64e), et seul un essai du capitaine Charles Ollivon (76e) a atténué cette défaite logique (28-17). Les Bleus n'ont plus gagné à Murrayfield depuis 2014.

Ce revers en Écosse et la courte victoire de l'Angleterre contre le pays de Galles (33-30) lors de cette 4e journée ne sont pas sans incidence au classement. Le XV de France abandonne la première place au XV de la Rose (13 points chacun, mais une meilleure différence de points pour les Anglais). L'Écosse suit derrière à la troisième place (10 points). L'Irlande est quatrième (9 points) mais son match contre l'Italie a été reporté pour cause d'épidémie de coronavirus. Le titre se jouera lors de la 5e et ultime journée du Tournoi des VI Nations 2020, le 14 mars, avec au programme : France-Irlande, Italie-Angleterre et pays de Galles-Écosse.